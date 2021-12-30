Жінка замерзла після корпоративу: подробиці трагедії на Херсонщині

Спочатку помилково припускали, що жінка продовжила святкування з гостями із сусіднього закладу

Наприкінці грудня багатьох українців вразила новина про смерть 38-річної мешканки Херсона Яни Судакової, яка загинула під час новорічного корпоративу. Повідомлялося, що жінці стало погано, і вона вирішила подихати свіжим повітрям. До колег вона більше не повернулася.

Через кілька днів після виявлення стали відомі нові деталі події, а також її біографії, про що пише "Обозреватель".

Офіційною версією загибелі поліція вважає переохолодження. Однак у Яни Судакової були проблеми із серцем. Саме це, переконані родичі та друзі, і стало справжньою причиною смерті. Тим більше, що жінка була дуже спокійною та відповідальною людиною, ніколи не вживала багато алкоголю.

Яна Судакова любила тварин

При цьому в ЗМІ писали, що однією з початкових версій слідство розглядало варіант із тим, що Судакова вирушила продовжити святкування. Все тому, що поряд із рестораном "Моцарт", на території якого і загинула мешканка Херсона, розташований ще й заклад "Аль Капоне". Втім, на такі роздуми правоохоронців могли наштовхнути пости у соцмережах, де колеги Судакової просили відгукнутися кожного, хто міг бачити Яну вночі з 24 на 25 грудня, зокрема відвідувачів "Аль Капоне".

Ресторани на карті Херсона

Додамо, що пошуки жінки тривали два дні. Хоча до розшуків зниклої були залучені і поліцейські, і багато волонтерів, виявити тіло дружини вдалося чоловікові. Принаймні так кажуть знайомі покійної. Судакову знайшли у руїнах на території, яка належить вищезгаданому "Моцарту". При цьому поліція спочатку навіть не розглядала такий варіант — там багато занедбаних будівель, ніхто не думав, що жінка вирішить туди вирушити.

Яна Судакова із чоловіком

Більшість знайомих кажуть, що загибла була чудовою людиною. Її називають чудовою дружиною і люблячою матір’ю. Заради дітей — у них із чоловіком дві доньки — вона навіть якось залишила роботу, щоб присвятити їм увесь час.

У Яни Судакової вища освіта, вона закінчила Херсонський університет. Намагалася викладати у школі, проте швидко відмовилася від цієї ідеї. Останнім часом працювала у продажу фурнітури і дуже любила свою роботу. Колеги зізнаються, що досі не можуть повірити у реальність трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що під Маріуполем було знайдено тіло чоловіка, який загинув унаслідок переохолодження. Примітно, що на місцевому жителі не було одягу, а перед смертю його перестріли патрульні, однак ті лише посміялися та залишили його на вулиці.