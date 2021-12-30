Рус

Жінка замерзла після корпоративу: подробиці трагедії на Херсонщині

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1439
Тіло Яни Судакової знайшов чоловік Новина оновлена 30 грудня 2021, 08:45
Тіло Яни Судакової знайшов чоловік

Спочатку помилково припускали, що жінка продовжила святкування з гостями із сусіднього закладу

Наприкінці грудня багатьох українців вразила новина про смерть 38-річної мешканки Херсона Яни Судакової, яка загинула під час новорічного корпоративу. Повідомлялося, що жінці стало погано, і вона вирішила подихати свіжим повітрям. До колег вона більше не повернулася.

Через кілька днів після виявлення стали відомі нові деталі події, а також її біографії, про що пише "Обозреватель".

Офіційною версією загибелі поліція вважає переохолодження. Однак у Яни Судакової були проблеми із серцем. Саме це, переконані родичі та друзі, і стало справжньою причиною смерті. Тим більше, що жінка була дуже спокійною та відповідальною людиною, ніколи не вживала багато алкоголю.

Яна Судакова любила тварин
Яна Судакова любила тварин

При цьому в ЗМІ писали, що однією з початкових версій слідство розглядало варіант із тим, що Судакова вирушила продовжити святкування. Все тому, що поряд із рестораном "Моцарт", на території якого і загинула мешканка Херсона, розташований ще й заклад "Аль Капоне". Втім, на такі роздуми правоохоронців могли наштовхнути пости у соцмережах, де колеги Судакової просили відгукнутися кожного, хто міг бачити Яну вночі з 24 на 25 грудня, зокрема відвідувачів "Аль Капоне".

Ресторани на карті Херсона
Ресторани на карті Херсона

Додамо, що пошуки жінки тривали два дні. Хоча до розшуків зниклої були залучені і поліцейські, і багато волонтерів, виявити тіло дружини вдалося чоловікові. Принаймні так кажуть знайомі покійної. Судакову знайшли у руїнах на території, яка належить вищезгаданому "Моцарту". При цьому поліція спочатку навіть не розглядала такий варіант — там багато занедбаних будівель, ніхто не думав, що жінка вирішить туди вирушити.

Яна Судакова із чоловіком
Яна Судакова із чоловіком

Більшість знайомих кажуть, що загибла була чудовою людиною. Її називають чудовою дружиною і люблячою матір’ю. Заради дітей — у них із чоловіком дві доньки — вона навіть якось залишила роботу, щоб присвятити їм увесь час.

У Яни Судакової вища освіта, вона закінчила Херсонський університет. Намагалася викладати у школі, проте швидко відмовилася від цієї ідеї. Останнім часом працювала у продажу фурнітури і дуже любила свою роботу. Колеги зізнаються, що досі не можуть повірити у реальність трагедії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що під Маріуполем було знайдено тіло чоловіка, який загинув унаслідок переохолодження. Примітно, що на місцевому жителі не було одягу, а перед смертю його перестріли патрульні, однак ті лише посміялися та залишили його на вулиці.

Теги:
#Херсон #Ресторан #Жінка #Смерть #Зникнення #Переохолодження
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
Політика
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скандальні підсумки 2021 року для Зеленського
П’ять "зашкварів" Зеленського та Ко: санкції, боротьба за телевізор та скандали на дорогах
Дата публікації
Категорія
За минулий рік померло чимало артистів і політиків
Поляков, Чапкіс і принц Філіп: хто зі знаменитих людей помер у 2021 році
Дата публікації
Категорія
Загроза нападу є постійною протягом семи років, каже Данилов
Названо регіони, де російські війська можуть піти в наступ проти України
Дата публікації
Категорія
Церковний календар на січень 2022
Які великі церковні свята будуть у січні 2022: календар
Дата публікації
Категорія
Переговори заплановані на пізній вечір 30 грудня за московським часом
Байден зателефонує Путіну перед Новим роком: коли саме і про що говоритимуть