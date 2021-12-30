Отдохнул и не вернулся: на Закарпатье четвертый день ищут пропавшего мужчину (фото)

В поисковую команду затесались на только полицейские, но и волонтеры, а также ветераны АТО

На Закарпатье с 27 декабря прочесывают местность в поисках исчезнувшего 34-летнего Артема Сокола. Мужчина исчез во время отдыха, который проходил на базе развлекательного комплекса в селе Невицкое, что на Ужгородщине.

Подробности рассказали в пресс-службе полиции Закарпатья.

Артем Сокол — житель села Оноковцы. Проживает вместе с женой, которая и забила тревогу, когда муж не вернулся домой после празднования в соседнем населенном пункте.

Пропавший Артем Сокол

По словам женщины, Артем не связывался с родными или друзьями уже несколько суток. Столько же ведется и поисковая операция. В ней задействованы не только местные полицейские, спасатели и нацгвардейцы, но и волонтеры, небезразличные граждане и даже ветераны АТО.

Без кинологов не обойтись

Ближайшую территорию, включая водоемы и леса, прочесывают с помощью собак. Также используется специальная техника по типу лодки и квадрокоптера.

Водолазы тоже задействованы

Отметим, что именно на 27 декабря синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий на Закарпатье, в том числе сильные снегопады. Версию с тем, что это напрямую связано с исчезновением мужчины, пока не исключают.

В полиции просят всех, кому может быть известно что-то о месте пребывании Артема Сокола, сообщить эту информацию — ценна любая мелочь.

Напомним, что за последние несколько дней это уже вторая массовая операция по розыску людей после отдыха перед Новым годом. К сожалению, поиски в Херсоне закончились плачевно — 38-летнюю Яну Судакову обнаружили мертвой рядом с рестораном, где проходил корпоратив.

"Телеграф" писал о новых подробностях этого происшествия, а также рассказывал, что в целом известно о покойной женщине.