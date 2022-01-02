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Ексвійськовий та молодий батько: що відомо про чоловіка, якого вже тиждень шукають на Закарпатті (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На повернення тата додому чекає дворічна донька
На повернення тата додому чекає дворічна донька

Артем Сокіл півтора роки відслужив на Донбасі, перш ніж повернутися на малу батьківщину

Вже тиждень у Закарпатській області тривають пошуки 34-річного Артема Сокола, який зник після перебування на місцевій базі відпочинку у селі Невицькому. До пошукової операції підключені не лише друзі та знайомі, а й поліцейські та нацгвардія.

"Телеграф", посилаючись на інформацію "Карпатського об’єктива", розповість, що ж відомо про зниклого чоловіка і хто чекає на нього вдома.

Про Артема Сокола

Як повідомлялося, зниклому виповнилося 34 роки. Він народився 21 травня 1987 року. За однією інформацією, він мешкає в селі Оноківці, за іншою — в Ужгороді. Веде побут разом із дружиною та дворічною донькою.

Артем Сокол
Артем Сокол

У минулому – військовослужбовець, має статус ветерана АТО. У 2017 році півтора роки відслужив у 128 ОГПБ поряд із Донецьком. Із 2019-го повернувся "на громадянку", де вирішив попрацювати інженером. Його взяли на роботу у ТОВ "Джейбіл".

Чоловіка характеризують як хорошого сім’янина та дбайливого батька, також його дуже люблять друзі.

Про зникнення

Востаннє із дружиною Артем зв’язувався увечері 26 грудня. Тоді ж він, після корпоратив із друзями у ресторані "Камелот", вирішив трохи "освіжитися" і пройтися околицями пішки.

Сокол пішов із "Камелота", а бачили його востаннє біля "Шпайзу"
Сокол пішов із "Камелота", а бачили його востаннє біля "Шпайзу"

Після восьмої вечора він ще потрапляв до об’єктивів камер спостереження все в тому ж Невицькому.

Такий вигляд має ресторан "Камелот"
Такий вигляд має ресторан "Камелот"

Повідомляється, що чоловік вирушив у бік Ужгорода. Грошей із собою у Артема Сокола не було, із особистих речей він мав банківську картку, права водія, телефон та посвідчення працівника заводу.

Пошуки зниклого чоловіка тривають уже тиждень. Поліцейські та родичі будуть вдячні кожному за будь-яку посильну допомогу або крихту інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові на Новий рік пропала трирічна дівчинка. Тривогу забила бабуся дитини, коли побачила, що дочка повернулася з прогулянки додому сама, без малечі.

Теги:
#Закарпатті #Ужгород #Чоловік #Пошуки #Розшук #Ветеран АТО #Зниклий
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