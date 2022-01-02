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У Новий рік у Харкові зникла трирічна дівчинка (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дівчинку вдалося знайти менше, ніж за дві години Новина оновлена 02 січня 2022, 11:02
Дівчинку вдалося знайти менше, ніж за дві години

Горе-матері загрожує серйозна адміністративна відповідальність

Святкування Нового року не минулося в Україні без певних ексцесів. У Харкові, наприклад, недбайлива мати кинула свою трирічну доньку на "піклування" знайомому, а сама, як ні в чому не бувало, повернулася додому відпочивати. Тривогу забила бабуся дитини.

Подробиці повідомили у пресслужбі поліції Харківщини.

Інцидент стався увечері 1 січня. До правоохоронців звернулася жінка, котра поскаржилася на поведінку власної доньки. За її словами, та пішла з малолітньою дитиною на прогулянку, але повернулася додому одна. На питання про те, де трирічна дівчинка, відповідала, що залишилася у знайомого.

Представникам Харківського районного управління поліції №2 для розшуку "пропажі" знадобилося менше двох годин. Знайшли дівчинку поряд зі станцією метро "Студентська". Із нею справді був 40-річний чоловік, який відчайдушно намагався знайти її матір. На щастя, дитина була в абсолютному порядку і не постраждала.

З дівчинкою все добре
З дівчинкою все добре

Горе-матері, яка намагається зіпхнути обов’язки з догляду за дитиною, на чужу людину, загрожує серйозна адміністративна відповідальність. Причин, через які вона вирішила так дивно вчинити, жінка не озвучила.

Зазначимо, що на Харківщині у Новий рік поліцейським довелося вирушити на розшук людей неодноразово. "Телеграф" уже писав про один із таких випадків — правоохоронці шукали двох підлітків, які втекли з лікарні, щоб самостійно відзначити свято.

Теги:
#Харків #Поліція #Дитина #Розшук
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