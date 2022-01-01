Втекли, щоб відсвяткувати Новий рік: на Харківщині розшукали двох зниклих підлітків (фото)

Діти втекли із психоневрологічного санаторію, щоб відсвяткувати Новий рік.

На Харківщині поліція оперативно розшукала двох підлітків — 15-річного хлопця та 14-річну дівчину. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Харківської області.

Як з’ясувалося, неповнолітні вирішили відсвяткувати Новий рік у колі друзів та втекли з медичного закладу. Медперсонал обласного дитячого психоневрологічного санаторію звернувся до чергової частини першого відділу поліції у Харківській області.

Поліцейським вдалося оперативно розшукати втікачів. Жодних протиправних дій щодо неповнолітніх не було.

З підлітками провели профілактичну бесіду та передали працівникам медичного центру.

Неповнолітні самовільно покинули медичний заклад та не повернулися

Поліція оперативно розшукала дітей

Зазначимо, що у Львівській області 17-річний хлопець на швидкості протаранив маршрутку, внаслідок чого травмувалися люди. А під Маріуполем розслідують трагічну загибель спортсмена, який бігав голим по дорозі.

У місті Миколаєві дівчина-підліток стрибнула під швидкісний потяг, який курсує за сполученням "Харків-Миколаїв".