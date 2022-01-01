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Втекли, щоб відсвяткувати Новий рік: на Харківщині розшукали двох зниклих підлітків (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Поліція розшукала підлітків Новина оновлена 01 січня 2022, 13:51
Поліція розшукала підлітків

Діти втекли із психоневрологічного санаторію, щоб відсвяткувати Новий рік.

На Харківщині поліція оперативно розшукала двох підлітків — 15-річного хлопця та 14-річну дівчину. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Харківської області.

Як з’ясувалося, неповнолітні вирішили відсвяткувати Новий рік у колі друзів та втекли з медичного закладу. Медперсонал обласного дитячого психоневрологічного санаторію звернувся до чергової частини першого відділу поліції у Харківській області.

Поліцейським вдалося оперативно розшукати втікачів. Жодних протиправних дій щодо неповнолітніх не було.

З підлітками провели профілактичну бесіду та передали працівникам медичного центру.

Неповнолітні самовільно покинули медичний заклад та не повернулися
Неповнолітні самовільно покинули медичний заклад та не повернулися
Поліція оперативно розшукала дітей
Поліція оперативно розшукала дітей

Зазначимо, що у Львівській області 17-річний хлопець на швидкості протаранив маршрутку, внаслідок чого травмувалися люди. А під Маріуполем розслідують трагічну загибель спортсмена, який бігав голим по дорозі.

У місті Миколаєві дівчина-підліток стрибнула під швидкісний потяг, який курсує за сполученням "Харків-Миколаїв".

Теги:
#Харківська область #Поліція #Розшук
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