Втекли з лікарні: на Харківщині поліція розшукує двох підлітків (фото, прикмети)

Харківські поліцейські просять допомоги у розшуку двох підлітків.

На Харківщині розшукують двох неповнолітніх дітей.

Як повідомляє Національна поліція області, встановлюється місцезнаходження 15-річного Івана Курячого та 14-річної Марії-Ангеліни Русанової.

Відомо, що хлопець та дівчина 31 грудня близько 20:00 самовільно залишили медичний заклад, розташований на території Новобаварського району.

Хлопець худорлявої статури, зріст 180 см, має темне волосся і карі очі. Був одягнений у спортивну куртку світло-коричневого кольору, темні кросівки.

Іван Курячий

Дівчина щільної статури, волосся світле, очі карі. Була одягнена у спортивну куртку світло-коричневого кольору, світлі кросівки з білою підошвою, чорні джинси, темно-рожевий капелюх.

Марія-Ангеліна Русанова

Про причини зникнення Івана та Марії не повідомляється. Усіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження дітей, поліцейські просять звертатися за телефонами: (057) 370-41-30, 066-208-75-44.

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