Сбежали из больницы: на Харьковщине полиция разыскивает двоих подростков (фото, приметы)

Харьковские полицейские просят помощи в розыске двух подростков.

В Харьковской области разыскивают двоих несовершеннолетних детей.

Как сообщает Национальная полиция области, устанавливается местонахождение 15-летнего Ивана Курячего и 14-летней Марии-Ангелины Русановой.

Известно, что парень и девушка 31 декабря около 20:00 самовольно покинули медицинское учреждение, расположенное на территории Новобаварского района.

Парень худощавого телосложения, рост 180 см, имеет темные волосы и карие глаза. Был одет в спортивную куртку светло-коричневого цвета, темные кроссовки.

Разыскиваемый Иван Курячий

Девушка плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Была одета в спортивную куртку светло-коричневого цвета, светлые кроссовки с белой подошвой, черные джинсы, темно-розовая шляпа.

Разыскиваемая Мария-Ангелина Русанова

О причинах исчезновения Ивана и Марии не сообщается. Всех, кто владеет информацией о местонахождении детей, полицейские просят обращаться по телефонам: (057)370-41-30, 066-208-75-44.

Отметим, в Закарпатской области пятые сутки ищут 34-летнего Артема Сокола. Мужчина исчез во время отдыха на базе развлекательного комплекса в селе Невицкое, что на Ужгородщине.

Кроме того, в Херсонской области во время празднования корпоратива умерла 38-летняя женщина.