З’явилося відео, як дівчина кинулася під поїзд у київському метро
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Мотиви дівчини поки що залишаються невідомими
Увечері 2 грудня киян сполохало гучна НП у столичному метрополітені, де одну станцію перекрили на годину, щоб витягти з-під поїзда дівчину.
Судячи з відео з камер відеоспостереження підземки, вона сама стрибнула на рейки. Ролик опублікував місцевий канал "Х**вий Київ".
Зауважимо, що 30-секундне відео знято на телефон із монітора, і на тлі чутно, як співробітники обговорюють іншу пасажирку та обхід контролера.
Інцидент трапився о 17:25 на станції "Палац спорту", — дівчина стояла в натовпі людей на пероні в очікуванні поїзда і дивилася в тунель, чекаючи на нього. Коли склад наблизився до платформи, вона стрибнула під нього.
Після інциденту довелося майже годину закрити станцію, поки рятувальники витягували дівчину з-під поїзда. Її дістали живою, але забрали з метро на ношах. Мотиви інциденту наразі невідомі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як заощадити на проїзді у метро Києва.
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