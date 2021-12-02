З’явилося відео, як дівчина кинулася під поїзд у київському метро

Мотиви дівчини поки що залишаються невідомими

Увечері 2 грудня киян сполохало гучна НП у столичному метрополітені, де одну станцію перекрили на годину, щоб витягти з-під поїзда дівчину.

Судячи з відео з камер відеоспостереження підземки, вона сама стрибнула на рейки. Ролик опублікував місцевий канал "Х**вий Київ".

Зауважимо, що 30-секундне відео знято на телефон із монітора, і на тлі чутно, як співробітники обговорюють іншу пасажирку та обхід контролера.

Інцидент трапився о 17:25 на станції "Палац спорту", — дівчина стояла в натовпі людей на пероні в очікуванні поїзда і дивилася в тунель, чекаючи на нього. Коли склад наблизився до платформи, вона стрибнула під нього.

Після інциденту довелося майже годину закрити станцію, поки рятувальники витягували дівчину з-під поїзда. Її дістали живою, але забрали з метро на ношах. Мотиви інциденту наразі невідомі.

Для порятунку дівчини довелося викликати рятувальників

Постраждала виявилася жива

Дівчину госпіталізували медики "швидкої"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як заощадити на проїзді у метро Києва.