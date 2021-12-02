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З’явилося відео, як дівчина кинулася під поїзд у київському метро

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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З місця події дівчину забрали на ношах
З місця події дівчину забрали на ношах

Мотиви дівчини поки що залишаються невідомими

Увечері 2 грудня киян сполохало гучна НП у столичному метрополітені, де одну станцію перекрили на годину, щоб витягти з-під поїзда дівчину.

Судячи з відео з камер відеоспостереження підземки, вона сама стрибнула на рейки. Ролик опублікував місцевий канал "Х**вий Київ".

Зауважимо, що 30-секундне відео знято на телефон із монітора, і на тлі чутно, як співробітники обговорюють іншу пасажирку та обхід контролера.

Інцидент трапився о 17:25 на станції "Палац спорту", — дівчина стояла в натовпі людей на пероні в очікуванні поїзда і дивилася в тунель, чекаючи на нього. Коли склад наблизився до платформи, вона стрибнула під нього.

Після інциденту довелося майже годину закрити станцію, поки рятувальники витягували дівчину з-під поїзда. Її дістали живою, але забрали з метро на ношах. Мотиви інциденту наразі невідомі.

Для порятунку дівчини довелося викликати рятувальників
Для порятунку дівчини довелося викликати рятувальників
Постраждала виявилася жива
Постраждала виявилася жива
Дівчину госпіталізували медики "швидкої"
Дівчину госпіталізували медики "швидкої"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як заощадити на проїзді у метро Києва.

Теги:
#Київ #Метро #Самогубство
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