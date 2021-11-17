Києвом — "на мінімалках": як заощадити на проїзді в столиці, де ціни злетять у 2,5 рази (інфографіка)

Є три варіанти, які допоможуть здешевити нову вартість проїзду у Києві

Вже 1 січня 2022 року кияни витрачатимуть на проїзд у 2,5 рази більше: ціна на квиток у метро, тролейбусі, автобусі та трамваї злетить з 8 грн до 20-ти.

"Телеграф" підготував інфографіку, яка допоможе заощадити на проїзді як мешканцям столиці, так і її гостям.

За інформацією КМДА, у перший день нового року буде суттєве подорожчання проїзду. Проте зберегти до 8 грн на разовій поїздці можна завдяки "Картці киянина". По 15 грн буде проїзд, якщо оформити електронний квиток на 50 поїздок. А по 14,2 грн — якщо придбати проїзний квиток на місяць.

Як заощадити на проїзді у Києві

Раніше у мерії обіцяли, що всі існуючі пільги для соціально незахищених верств населення залишать незмінними. Крім того, охочим заощадити в КМДА радять цього року поповнити проїзні наперед за колишньою ціною — 6,5 грн. Деякий час можна буде використовувати поїздки за ціною, яка майже в 4 рази менша за нову.

Нагадаємо, що в мережі заговорили про вихід Києва з "червоної" зони карантину, незважаючи на лідерство столиці щодо добового інфікування коронавірусом. У МОЗ відповіли, чи можуть кияни позбутися локдауну вже у грудні.