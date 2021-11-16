У Києві ціни на проїзд злетять у 2,5 рази: що відомо

У КМДА підказали, як зараз можна заощадити на поїздках у Києві

Поки в Раді ускладнюють життя для нардепів-антивакцинаторів, мешканцям столиці повідомили "радісну" новину про подорожчання проїзду у громадському транспорті. Буде не просто подорожчання: тарифи на проїзд у метро, трамваї, автобусі та тролейбусі злетять у 2,5 рази: з 8 грн до 20-ти.

За інформацією Київської міськдержадміністрації, подорожчання відбудеться вже 1 січня 2022 року. Проте по власникам "карток киян" воно вдарить не так сильно: одна поїздка коштуватиме не 20, а 12 гривень.

Що ж до соціально незахищених верств населення, всі існуючі пільги їм залишать незмінними.

Бажаючим заощадити в КМДА радять поповнити проїзні наперед за колишньою ціною — 6,5 грн. Деякий час можна буде використовувати поїздки за ціною, яка майже в 4 рази менша за нову.

Нагадаємо, що вже в листопаді українцям слід очікувати підвищення ціни на картоплю та яйця. Крім того, найближчим часом на українському ринку може значно змінитись ціна на соняшникову олію. Імовірне підвищення вартості сягне 100 грн/літр.