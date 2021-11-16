Рус

У Києві ціни на проїзд злетять у 2,5 рази: що відомо

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
В 2022 році поїздка в метро в Києві досягне 20 грн за квиток Новина оновлена 16 листопада 2021, 17:24
В 2022 році поїздка в метро в Києві досягне 20 грн за квиток

У КМДА підказали, як зараз можна заощадити на поїздках у Києві

Поки в Раді ускладнюють життя для нардепів-антивакцинаторів, мешканцям столиці повідомили "радісну" новину про подорожчання проїзду у громадському транспорті. Буде не просто подорожчання: тарифи на проїзд у метро, трамваї, автобусі та тролейбусі злетять у 2,5 рази: з 8 грн до 20-ти.

За інформацією Київської міськдержадміністрації, подорожчання відбудеться вже 1 січня 2022 року. Проте по власникам "карток киян" воно вдарить не так сильно: одна поїздка коштуватиме не 20, а 12 гривень.

Що ж до соціально незахищених верств населення, всі існуючі пільги їм залишать незмінними.

Бажаючим заощадити в КМДА радять поповнити проїзні наперед за колишньою ціною — 6,5 грн. Деякий час можна буде використовувати поїздки за ціною, яка майже в 4 рази менша за нову.

Нагадаємо, що вже в листопаді українцям слід очікувати підвищення ціни на картоплю та яйця. Крім того, найближчим часом на українському ринку може значно змінитись ціна на соняшникову олію. Імовірне підвищення вартості сягне 100 грн/літр.

Теги:
#Київ #Метро #Подорожчання #Проїзд #Пільговий проїзд
Першими свою тисячу зможуть отримати перші мільйони вакцинованих
Україна
"Тисячі Зеленського" поки вистачить не на всіх: як і коли її можна буде отримати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Першими свою тисячу зможуть отримати перші мільйони вакцинованих
"Тисячі Зеленського" поки вистачить не на всіх: як і коли її можна буде отримати
Дата публікації
Категорія
Чи можна заробити на курсі долара
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Сьогодні потрібна перемога за будь-яку ціну
Пан або пропав: чому матч проти Боснії найважливіший для збірної України за останні 5 років
Дата публікації
Категорія
Вид з висоти на лінії кордону
На кордоні Польщі та Білорусі нові зіткнення: відео з повітря та карта