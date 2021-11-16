В Киеве цены на проезд взлетят в 2,5 раза: что известно

В КГГА подсказали, как сейчас можно сэкономить на поездках в Киеве

Пока в Раде усложняют жизнь для нардепов-антивакцинаторов, жителям столицы сообщили "радостную" новость о подорожании проезда в общественном транспорте. Грядет не просто подорожание: тарифы на проезд в метро, трамвае, автобусе и троллейбусе взлетят в 2,5 раза: с 8 грн до 20-ти.

По информации Киевской горгосадминистрации, подорожание произойдет уже 1 января 2022 года. Однако по владельцам "карточек киевлян" оно ударит не так сильно: одна поездка обойдется не в 20, а в 12 гривен.

Что же касается социально незащищенных слоев населения, то все существующие льготы для них оставят неизменными.

Желающим сэкономить в КГГА советуют пополнить проездные наперед по прежней цене — скидочным 6,5 грн. Некоторое время можно будет использовать поездки по цене, которая почти в 4 раза меньше новой.

Напомним, что уже в ноябре украинцам следует ожидать повышения цены на картофель и яйца. Кроме того, в ближайшее время на украинском рынке может значительно измениться цена на подсолнечное масло. Вероятное повышение стоимости достигнет 100 грн/литр.