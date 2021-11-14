Українцям прогнозують подорожчання соняшникової олії до 100 гривень за літр

Підвищення цін буде пов’язане з багатьма факторами, серед яких і вартість газу

Найближчим часом на українському ринку може значно змінитись ціна на соняшникову олію. Імовірне підвищення вартості сягне 100 грн/літр.

Про такі прогнози експерта повідомляє ресурс "AgroTrend".

За словами члена "Української Ради бізнесу", власника компанії "ГрандОлія" Станіслава Таршина, головною причиною зростання цін на олію стане подорожчання енергоресурсів. На 5-10% вартість підніметься лише через "цінники" на природний газ. Все тому, що для підприємств ціна на блакитне паливо цієї осені зросла у 2,5 рази.

Також на ринку простежується подорожчання електроенергії та гексанового розчинника. Ці два пункти є незамінними при виробництві олії, тож не можуть не впливати на кінцеву ціну продукту.

"Також збільшуються транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", — зазначив Станіслав Таршин.

На його думку, зрештою прогнозований ним стрибок ціни на олію може стати причиною скорочення обсягів продукції, яка виготовляється в Україні.

Як варіант виходу із ситуації, говорить експерт, компанії можуть звернутися до "зеленої" енергетики, яка більш доступна, а отже, потребує менше ресурсів.

Зазначимо, що наразі середня ціна на 850 мл олії становлять близько 56-57 гривень. Звичайно, в магазинах є і дорожча продукція.

Середня вартість пляшки олії в Україні зараз

Цікаво, що раніше "Телеграф" уже повідомляв про ймовірність такого подорожчання. Проте насамперед серед головних причин ймовірного виторгу 100 гривень за літр соняшникової олії називали її активний експорт до інших країн.

Зазначимо, що також у листопаді українцям слід очікувати підвищення ціни на картоплю та яйця.