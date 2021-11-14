Укр

Украинцам прогнозируют подорожание подсолнечного масла до 100 гривен за литр

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Стоимость подсолнечного масла уже весьма высокая Новость обновлена 14 ноября 2021, 12:07
Стоимость подсолнечного масла уже весьма высокая

Повышение цен будет связано с многими факторами, среди которых и стоимость газа

В ближайшее время на украинском рынке может значительно измениться цена на подсолнечное масло. Вероятное повышение стоимости достигнет 100 грн/литр.

О таких прогнозах эксперта сообщает ресурс "AgroTrend".

По словам члена "Украинского Совета бизнеса", собственника компании "ГрандОлія" Станислава Таршина, главной причиной роста цен на подсолнечное масло станет подорожание энергоресурсов. На 5-10% стоимость поднимется только из-за "ценников" на природный газ. Все потому, что для предприятий цена на голубое топливо этой осенью выросла в 2,5 раза.

Также на рынке прослеживается подорожание электроэнергии и гексанового растворителя. Эти два пункта являются незаменимыми при производстве растительного масла, поэтому не могут не влиять на конечную цену продукта.

"Также увеличиваются транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", — отметил Станислав Таршин.

По его мнению, по итогу прогнозируемый им скачок цены на масло может стать причиной сокращения объемов изготовляемой продукции.

Как вариант выхода из ситуации, компании могут обратиться к "зеленой" энергетике, которая более доступная, а, значит, требует меньше ресурсов.

Отметим, что сейчас средние цены на 850 мл подсолнечного масла составляют около 56-57 гривен. Разумеется, в магазинах имеется и более дорогая продукция.

Средняя стоимость бутылки масла в Украине сейчас
Средняя стоимость бутылки масла в Украине сейчас

Интересно, что ранее "Телеграф" уже сообщал о возможности подобного подорожания. Однако прежде среди главных причин вероятного выторга 100 гривен за литр подсолнечного масла называли его активный экспорт в другие страны.

Отметим, что также в ноябре украинцам следует ожидать повышения цены на картофель и яйца.

Теги:
#Цены #Цены на продукты #Продукты #Подорожание #Рост цен #Подсолнечное масло
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