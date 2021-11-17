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По Киеву - "на минималках": как сэкономить на проезде в столице, где цены взлетят в 2,5 раза (инфографика)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Гости и жители столицы могут сэкономить четвертую часть стоимости билета Новость обновлена 17 ноября 2021, 16:28
Гости и жители столицы могут сэкономить четвертую часть стоимости билета

Есть три варианта, которые помогут удешевить новую стоимость проезда в Киеве

Уже 1 января 2022 года киевляне будут тратить на проезд в 2,5 раза больше: цена на билет в метро, троллейбусе, автобусе и трамвае взлетит с 8 грн до 20-ти. 

"Телеграф" подготовил инфографику, которая поможет сэкономить на проезде как жителям столицы, так и ее гостям.

По информации КГГА, в первый день нового года грядет существенное подорожание проезда. Однако сберечь до 8 грн на разовой поездке можно благодаря "Карточке киевлянина". По 15 грн будет проезд, если оформить электронный билет на 50 поездок. А по 14,2 грн — если приобрести проездной билет на месяц.

Как сэкономить на проезде в Киеве
Как сэкономить на проезде в Киеве

Ранее в мэрии обещали, что все существующие льготы для социально незащищенных слоев населения оставят неизменными. Кроме того, желающим сэкономить в КГГА советуют в этом году пополнить проездные наперед по прежней цене — скидочным 6,5 грн. Некоторое время можно будет использовать поездки по цене, которая почти в 4 раза меньше новой.

Напомним, что в сети заговорили о выходе Киева из "красной" зоны карантина, невзирая на лидерство столицы по суточному инфицированию коронавирусом. В Минздраве ответили, могут ли киевляне избавиться от локдауна уже в декабре.

Теги:
#Киев #Тариф #Транспорт #Метро #Проезд
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