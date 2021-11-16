Экономия на проезде и не только: что такое "Карточка киевлянина" и как ее получить
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Кто может получить "Карту киевлянина" и какие документы для этого нужны.
Власти Киева опечалили жителей города новостью о том, что проезд в общественном транспорте уже с 1 января подорожает более чем в два раза. Уже с началом нового года киевляне будут платить за проезд 20 гривен. Вместе с тем в КГГА озвучили несколько способов сэкономить, и один из них коснется владельцев "Карты киевлянина".
Соответствующая карта являет собой носитель персональной информации жителя столицы, а также поддерживает приложения по предоставлению и учету мер социальной поддержки.
"Карта киевлянина" позволяет не только расплачиваться за проезд в общественном транспорте, но и также может использоваться для получения социальных скидок и льгот в магазинах, аптеках и лечебных заведениях.
В Киеве такая вещь уже не нова и появилась еще в 2018 году, однако получить ее могут не все, а лишь те категории граждан, которым положена социальная помощь от государства.
К таковым категориям могут относиться многодетные родители, участники боевых действий, люди с ограниченными возможностями и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте КГГА.
Выдачей этих карточек занимается "Ощадбанк", а для ее получения необходимо кроме заявления иметь следующие документы:
- украинский паспорт или документ, который его заменяет;
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (ИНН);
- документы, которые подтверждают, что лицо является жителем Киева (ученический или студенческий билет, справка с места работы и т.д.);
- удостоверение, которое подтверждает право на получение льгот;
- справка переселенца (если имеется);
- фотография 3х4 или 4х6.
Как сообщалось ранее, "Карта киевлянина" не единственный способ получения скидки на проезд в общественном транспорте, более выгодным решением может стать покупка электронного билета.
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