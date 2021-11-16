Економія на проїзді і не тільки: що таке "Картка киянина" та як її отримати
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Хто може отримати "Карту киянина" та які документи для цього потрібні.
Влада Києва засмутила мешканців міста новиною про те, що проїзд у громадському транспорті вже з 1 січня подорожчає більш ніж удвічі. Вже з початком нового року кияни сплачуватимуть за проїзд 20 гривень. Водночас у КМДА озвучили кілька способів заощадити, і один із них торкнеться власників "Карти киянина".
Відповідна карта є носієм персональної інформації мешканця столиці, а також підтримує додатки щодо надання та обліку заходів соціальної підтримки.
"Карта киянина" дозволяє не лише розплачуватись за проїзд у громадському транспорті, а й також може використовуватись для отримання соціальних знижок та пільг у магазинах, аптеках та лікувальних закладах.
У Києві така річ уже не нова і з’явилася ще у 2018 році, проте отримати її можуть не всі, а лише ті категорії громадян, яким надано соціальну допомогу від держави.
До таких категорій можуть належати багатодітні батьки, учасники бойових дій, люди з обмеженими повноваженнями та інші. З повним списком можна ознайомитись на сайті КМДА.
Видачею цих карток займається "Ощадбанк", а для її отримання необхідно, крім заяви, мати такі документи:
- український паспорт чи документ, що його замінює;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- документи, що підтверджують, що особа є мешканцем Києва (учнівський чи студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);
- посвідчення, що підтверджує декларація про отримання пільг;
- довідка переселенця (якщо є);
- фотографія 3х4 або 4х6.
Як повідомлялося раніше, "Карта киянина" не єдиний спосіб отримання знижки на проїзд у громадському транспорті, вигіднішим рішенням може стати покупка електронного квитка.
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