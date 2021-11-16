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У Києві сильно подорожчає проїзд: як і хто може заощадити

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Метро у Києві Новина оновлена 16 листопада 2021, 18:38
Метро у Києві

Киянам дають кілька альтернатив.

Влада Києва принесла для мешканців міста не дуже приємні новини, які полягають у тому, що вартість проїзду громадським транспортом незабаром підніметься до 20 гривень.

Як повідомляє КМДА, таке зростання вартості зумовлене збільшенням цін на електроенергію та паливо, а також зарплат працівникам галузі.

Водночас там дали кілька порад щодо того, як можна заощадити на проїзді.

Зазначається, що вартість разового проїзду за умови купівлі квитка на метро, трамваї, тролейбуси чи автобуси становитиме 20 гривень. Однак при купівлі проїзду "Картою киянина" за проїзд доведеться викласти лише 12 гривень.

Як варіант можна розглянути поповнення електронного квитка за кількістю поїздок, і терміном дії.

У КМДА обіцяють, що при покупці одразу 50 поїздок, одна така коштуватиме 15 гривень.

Щодо проїзних, що діють обмежений час, то залежно від його типу за одну поїздку доведеться віддати від 14,20 до 14,50 грн.

Очікується, що нові тарифи почнуть діяти лише з 1 січня 2022 року, тобто у киян залишається опція купити квитки "наперед" за старими цінами (6,50 грн), а потім деякий час ними користуватися.

Крім того, у КМДА наголошують, що категорії населення з пільговим проїздом жодних привілеїв позбавлені не будуть.

Як повідомлялося раніше, експерти очікують, що незабаром в Україні ціна на олію може піднятися до 100 гривень за одну літру.

Теги:
#Київ #КМДА #Громадський транспорт
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