В Киеве сильно подорожает проезд: как и кто может сэкономить

Киевлянам дают несколько альтернатив.

Власти Киева принесли для жителей города не очень приятные новости, которые заключаются в том, что стоимость проезда на общественном транспорте вскоре поднимется до 20 гривен.

Как сообщает КГГА, такой рост стоимости обусловлен увеличением цен на электроэнергию и топливо, а также зарплат работникам отрасли.

Вместе с тем там дали несколько советов по тому, как можно сэкономить на проезде.

Отмечается, что стоимость разового проезда при условии покупки билета на метро, трамваи, троллейбусы или автобусы будет составлять 20 гривен. Однако при покупке проезда "Картой киевлянина" за проезд придется выложить лишь 12 гривен.

Как вариант можно рассмотреть пополнение электронного билета по числу поездок, так и по сроку действия.

В КГГА обещают, что при покупке сразу 50 поездок, одна такая обойдется в 15 гривен.

Что касается проездных, действующих ограниченное время, то в зависимости от его типа за одну поездку придется отдать от 14,20 до 14,50 грн.

Ожидается, что новые тарифы начнут действовать лишь с 1 января 2022 года, то есть у киевлян остается опция закупить билеты "наперед" по старым ценам (6,50 грн), а потом некоторое время ними пользоваться.

Кроме того в КГГА подчеркивают, что категории населения со льготным проездом никаких привилегий лишены не будут.

Как сообщалось ранее, эксперты ожидают, что вскоре в Украине цена на подсолнечное масло может подняться до 100 гривен за одну литру.