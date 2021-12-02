Київське метро завмерло: під потяг потрапила дівчина (відео)

Очевидці кажуть, що поїзд зупинили, на місці багато поліції та медики

У київському метро — на станції "Палац Україна" — 2 грудня ввечері сталася НП. За інформацією очевидців, під поїзд потрапила дівчина, доля якої на момент виходу новини залишається невідомою.

Інформацію про подію підтвердили і в КМДА.

UPD: на 19:00 роботу метро відновлено, постраждалу дівчину винесли на ношах, але живу.

За інформацією інших пасажирів, на станції, де сталося нещастя, багато поліції, медиків та працівників метро. Потяг зупинили і дівчині надають необхідну допомогу. Характер і тяжкість травм, а також особа пасажирки поки що невідомі.

Люди кажуть, що вся синя гілка метро буквально завмерла в обох напрямках, і люди не можуть виїхати ні підземним, ні наземним транспортом. Мовляв, Київ завмер у пробках, а таксисти нібито відмовляються їхати за суму менше 400 грн.

У мерії Києва кажуть, що поки що по синій гілці метро потяги рухаються від станції "Героїв Дніпра" до "Олімпійської", а також від "Васильківської" до "Теремків". Скільки часу триватиме обмеження у роботі метро – невідомо.

Нагадаємо, що у Харкові прямо в метро помер "голос" місцевої підземки — легендарний диктор місцевого радіо Юрій Вірченко. Йому належить начитка всіх оголошень у Харківському метрополітені. На жаль, 71-річному чоловікові стало погано на станції "Київська", і медики, які приїхали на виклик, не змогли реанімувати пацієнта.