Киевское метро замерло: под поезд попала девушка (видео)

Очевидцы говорят, что поезд остановили, на месте много полиции и медики

В киевском метро — на станции "Дворец Украина" — 2 декабря вечером произошло ЧП. По информации очевидцев, под поезд попала девушка, судьба которой на момент выхода новости остается неизвестной.

Информацию о произошедшем подтвердили и в КГГА.

По информации очевидцев, на станции, где случилось несчастье, много полиции, медиков и сотрудников метро. Поезд остановили, и девушке оказывают необходимую помощь. Характер и тяжесть травм, а также личность пассажирки пока неизвестны.

Люди говорят, что вся синяя ветка метро буквально застыла в обоих направлениях и люди не могут уехать ни подземным, ни наземным транспортом. Дескать, Киев застыл в пробках, а таксисты якобы отказываются ехать за сумму менее 400 грн.

В мэрии Киева говорят, что пока по синей ветке метро поезда двигаются от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", а также от "Васильковской" до "Теремков". Сколько времени продлится ограничение в работе метро — неизвестно.

Напомним, что в Харькове прямо в метро скончался "голос" местной подземки — легендарный диктор местного радио Юрий Вирченко. Ему принадлежит начитка всех объявлений в Харьковском метрополитене. Увы, 71-летнему мужчине стало плохо на станции "Киевская", и приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать пациента.