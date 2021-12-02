Киевское метро замерло: под поезд попала девушка (видео)
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Очевидцы говорят, что поезд остановили, на месте много полиции и медики
В киевском метро — на станции "Дворец Украина" — 2 декабря вечером произошло ЧП. По информации очевидцев, под поезд попала девушка, судьба которой на момент выхода новости остается неизвестной.
Информацию о произошедшем подтвердили и в КГГА.
По информации очевидцев, на станции, где случилось несчастье, много полиции, медиков и сотрудников метро. Поезд остановили, и девушке оказывают необходимую помощь. Характер и тяжесть травм, а также личность пассажирки пока неизвестны.
Люди говорят, что вся синяя ветка метро буквально застыла в обоих направлениях и люди не могут уехать ни подземным, ни наземным транспортом. Дескать, Киев застыл в пробках, а таксисты якобы отказываются ехать за сумму менее 400 грн.
В мэрии Киева говорят, что пока по синей ветке метро поезда двигаются от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", а также от "Васильковской" до "Теремков". Сколько времени продлится ограничение в работе метро — неизвестно.
Напомним, что в Харькове прямо в метро скончался "голос" местной подземки — легендарный диктор местного радио Юрий Вирченко. Ему принадлежит начитка всех объявлений в Харьковском метрополитене. Увы, 71-летнему мужчине стало плохо на станции "Киевская", и приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать пациента.
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