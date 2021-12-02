Киевское метро замерло: под поезд попала девушка (видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Автор
35
Судьба и личность девушки пока неизвестны Новость обновлена 02 декабря 2021, 18:17
Судьба и личность девушки пока неизвестны

Очевидцы говорят, что поезд остановили, на месте много полиции и медики

В киевском метро — на станции "Дворец Украина" — 2 декабря вечером произошло ЧП. По информации очевидцев, под поезд попала девушка, судьба которой на момент выхода новости остается неизвестной.

Информацию о произошедшем подтвердили и в КГГА.

По информации очевидцев, на станции, где случилось несчастье, много полиции, медиков и сотрудников метро. Поезд остановили, и девушке оказывают необходимую помощь. Характер и тяжесть травм, а также личность пассажирки пока неизвестны.

Люди говорят, что вся синяя ветка метро буквально застыла в обоих направлениях и люди не могут уехать ни подземным, ни наземным транспортом. Дескать, Киев застыл в пробках, а таксисты якобы отказываются ехать за сумму менее 400 грн.

В мэрии Киева говорят, что пока по синей ветке метро поезда двигаются от станции "Героев Днепра" до "Олимпийской", а также от "Васильковской" до "Теремков". Сколько времени продлится ограничение в работе метро — неизвестно.

Напомним, что в Харькове прямо в метро скончался "голос" местной подземки — легендарный диктор местного радио Юрий Вирченко. Ему принадлежит начитка всех объявлений в Харьковском метрополитене. Увы, 71-летнему мужчине стало плохо на станции "Киевская", и приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать пациента.

Теги:
#Киев #Поезд #Метро #ЧП в метро
Украинцы снова заплатят за рост госбюджета
Экономика и Финансы
Госбюджет-2022: из карманов украинцев вынут десятки миллиардов гривен
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украинцы снова заплатят за рост госбюджета
Госбюджет-2022: из карманов украинцев вынут десятки миллиардов гривен
Дата публикации
Категория
Всему виной новый вариант COVID-19 "Омикрон"
Украина закрывает границы для туристов из некоторых государств: полный список
Дата публикации
Категория
Денис Вороненков
Дело Вороненкова: спустя четыре года суд Киева огласил приговор для пособников убийства
Дата публикации
Категория
Финансовое вливание поддержит украинскую армию в борьбе с агрессором
Украина получит от ЕС 31 млн евро на оборонку: куда потратят
Дата публикации
Категория
Инициатором законопроекта является сам президент
Двойному гражданству в Украине быть? Зеленский внес в Раду проект закона