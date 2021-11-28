Умер почти на рабочем месте: ушел из жизни "голос" Харьковского метро Юрий Вирченко

Вероятно, у мужчины случился сердечный приступ

На днях в Харькове попрощаются с легендарным диктором местного радио Юрием Вирченко. Ему принадлежит начитка всех объявлений в Харьковском метрополитене.

Подробности сообщает новостной портал "Город Х".

Юрию Вирченко исполнился 71 год. Как и у всех пожилых людей, у него были проблемы с сердцем. Согласно предварительной информации, именно сердечный приступ и стал причиной внезапной кончины диктора.

Умер мужчина в Харьковском метро, ему стало плохо на станции "Киевская". К сожалению, приехавшие на вызов медики не смогли реанимировать пациента.

Известно, что радио Вирченко отдал почти четыре десятка лет своей жизни. 28 лет он отработал в качестве диктора, едва ли не ежедневно тренируя голос, чтобы он был не только узнаваем, но и приятен на слух.

Неудивительно, что его голосом "говорила" харьковская подземка с самого начала работы городской линии метро.

Юрий Вирченко

Сам Юрий Вирченко был очень критичен по отношению к себе. После единственного случая он больше никогда не появлялся на экране телевидения, предпочитая оставаться за кадром. Изначально, к слову, мужчине даже не нравился собственный голос. Поэтому он и разрабатывал его в течении многих лет, доводя до совершенства.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 28 ноября не стало также одного из "отцов" русского рока Александра Градского. К слову, музыкант отметился несколькими нелестными высказываниями об Украине.