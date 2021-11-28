Умер один из "отцов" русского рока Александр Градский

Наибольшую популярность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были"

В возрасте 72 лет скончался именитый российский исполнитель и композитор Александр Градский. Музыканта не стало в воскресенье, 28 ноября.

Подробности сообщают росСМИ.

В последние недели Градский чувствовал себя не слишком хорошо, за несколько дней до смерти и вовсе часто обращался к врачам. Мужчина страдал от проблем с давлением, а 26 ноября они проявились окончательно.

Источники, близкие к композитору, утверждают, что Александру Градскому стало плохо во время перемещения по собственному дому. Он пробыл без сознания около часа. После этого было принято решение о его госпитализации.

В больнице у Градского подозревали инсульт плюс организм был ослабевший после перенесенного COVID-19. К сожалению, в какой-то момент состояние мужчины ухудшилось критически, и медики не смогли спасти его.

Следует отметить, что в начале месяца, 3 ноября, Александр Градский отпраздновал свой день рождения. Его родиной является Челябинская область, небольшой город Копейск.

В 1957 году, в возрасте восьми лет, Градский вместе с семьей переехал в Москву. Интересно, что композиторов и музыкантов среди его родных не было. Однако это не помешало получить талантливому человеку профильное образование и покорять зрителей своим голосом.

Некоторые могут помнить Александра Градского, как участника ВИА "Тараканы", "Славяне", "Веселые ребята" и "Скоморохи". Также исполнитель выступал и сольно. Наиболее известен Градский стал после исполнения песни "Как молоды мы были".

Стоит отметить, что мужчина за свою жизнь успел не только написать около 200 песен, но и выступить на театральных подмостках, сыграть в рок-операх, написать музыку к нескольким фильмах и поработать на ТВ. Также Градский был судьей нескольких сезонов российской версии музыкального шоу "Голос", его подопечные даже смогли несколько раз выиграть.

С Украиной Александра Градского связывает работа в области балета. В 1980-х годах он сочинял музыку к "Человеку", "Еврейской балладе" и "Распутине". Все эти балеты позже увидели свет в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества.

Напомним, ранее "Телеграф" информировал о смерти звезды советских фильмов "12 стульев" и "Гардемарины, вперед!" Владимира Кузнецова.