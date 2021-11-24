Умер звезда фильмов "Гардемарины, вперед!" и "12 стульев"

На 66 году жизни умер актер Владимир Кузнецов

Известный российский актер Владимир Кузнецов, известный зрителям по ролям в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "12 стульев", умер во вторник, 23 ноября.

О смерти 65-летнего артиста стало известно из сообщения на портале Кино-Театр.ру.

Владимир Кузнецов родился 4 октября 1956 года. В 22 года он стал выпускником ВГИКа.

Его первый дебют в кино состоялся в начале 1970-х годов. Тогда на экраны вышли такие фильмы, как "12 стульев" (шахматист), "Город принял", "Надежда и опора" (милиционер Семен) и другие. Также снимался в таких лентах, как "Нам здесь жить" (1982), "Гардемарины, вперед!" (сыщик, 1987). С 1978 по 1993 гг служил актёром Театра-студии киноактёра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье вечером, 21 ноября, умерла актриса Нина Русланова, известна многим зрителям по ролям в фильмах "Афоня", "Не ходите, девки, замуж" и сериалах "Папины дочки", "Моя прекрасная няня". Причиной смерти 75-летней артистки стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Дочь актрисы, Олеся Рудакова, обвинила ее лечащих врачей в халатности.