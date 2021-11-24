Помер зірка фільмів "Гардемарини, вперед!" та "12 стільців"

На 66 році життя помер актор Володимир Кузнєцов

Відомий російський актор Володимир Кузнєцов, відомий глядачам за ролями у фільмах "Гардемарини, вперед!" та "12 стільців", помер у вівторок, 23 листопада.

Про смерть 65-річного артиста стало відомо із повідомлення на порталі Кіно-Театр.ру.

Володимир Кузнєцов народився 4 жовтня 1956 року. У 22 роки він став випускником ВДІКу.

Його перший дебют у кіно відбувся на початку 1970-х років. Тоді на екрани вийшли такі фільми, як "12 стільців" (шахіст), "Місто прийняв", "Надія і опора" (міліціонер Семен) та інші. Також знімався у таких стрічках, як "Нам тут жити" (1982), "Гардемарини, вперед!" (сищик, 1987). З 1978 по 1993 рр. служив актором в Театрі-студії кіноактора.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в неділю ввечері, 21 листопада, померла актриса Ніна Русланова, відома багатьом глядачам за ролями у фільмах "Афоня", "Не ходіть, дівки, заміж" та серіалах "Татусеві дочки", "Моя прекрасна няня". Причиною смерті 75-річної артистки стали ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією. Дочка актриси, Олеся Рудакова, звинуватила її лікарів у халатностіі.