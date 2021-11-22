Названо причину смерті актриси Ніни Русланової

Відома артистка довгий час хворіла.

У неділю, 21 листопада, обірвалося життя відомої російської актриси Ніни Іванівни Русланової. Артистці було 75 років.

Про кончину актриси повідомив Спілка кінематографістів. У їхньому повідомленні говорилося, що актриса померла внаслідок тривалої хвороби, але якої саме не уточнювалося. Однак пізніше з’явилася інформація, що причиною смерті Русланової став коронавірус, а точніше його наслідки.

Ще на початку місяця у Ніни Іванівни виявили дихальну недостатність, але від госпіталізації актриса відмовилася. Незабаром стан артистки погіршився, і вона потрапила до реанімації. На тлі коронавірусу загострилися проблеми із серцем, які й стали фатальними.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати актрису.

Похороном народної артистки займалася її дочка Олеся. А директор Гільдії акторів Валерія Гущина повідомила, що прощання з Ніною Іванівною відбудеться 24 листопада у Будинку кіно об 11:00. А похоронний обряд пройде на Троєкурівському цвинтарі.

Ніна Русланова – знаменита актриса, яка запам’яталася глядачам як своїми ролями у кіно, так і театральними роботами, народна артистка Росії.

Народилася майбутня артистка у Харківській області 5 грудня 1945 року. Зазначимо, що дату свого народження Русланова обрала сама, оскільки ще в дитинстві вона потрапила до дитячого будинку.

За свою кар’єру вона встигла зіграти близько 150 кіноролей: "Короткі зустрічі" з Володимиром Висоцьким, "Пізнаючи біле світло", "Серед сірого каміння", багатосерійних стрічках "Тіні зникають опівдні" та "Циган", телесеріалі "Дрібниці життя" та багатьох інших.

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 20 листопада, у 67-річному віці помер відомий російський актор театру та кіно Валерій Гаркалін.