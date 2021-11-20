Помер Валерій Гаркалін

У 67-річного актора був COVID-19

У суботу, 20 листопада, не стало відомого російського актора театру та кіно Валерія Гаркаліна. Йому було 67 років.

Про це з посиланням на джерело повідомляє kp.ru. Також інформацію про смерть актора підтвердив ректор Російського інституту театрального мистецтва (ГІТІС) Григорій Заславський, пише ТАСС.

"Мені повідомили, що Валерій Гаркалін, на жаль, помер", — сказав ректор.

Народного артиста Росії доправили до реанімації до московської клініки на початку жовтня, він боровся з коронавірусною інфекцією. До лікарні він надійшов з ураженням легень 25-50%, яке збільшилося до 85%. Тоді ж Гаркаліна підключили до ШВЛ і ввели в штучну кому. У 67-річного артиста був ризик розвитку тромбозів та ампутації руки.

За свою акторську кар’єру Валерій Гаркалін знявся у більш ніж 90 фільмах та серіалах, серед яких "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", "Моя прекрасна няня", "Люба, діти і завод…", "Хто у будинку господар?" та інших.

Поки що немає інформації, де і коли пройде церемонія прощання з Валерієм Гаркаліним, але ясно, що проводити в останній шлях артиста захочуть сотні шанувальників.

У 2014 році Гаркалін разом із низкою інших російських діячів науки та культури підписав лист "Ми з Вами!" на підтримку України з кримського питання, але у 2017 році потрапив до бази "Миротворець" за гастролі в анексованому Росією півострові.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у важкому стані перебуває російська співачка Марина Хлєбнікова, у квартирі якої увечері 18 листопада сталася пожежа. Обличчя артистки сильно обгоріло. Окрім обличчя у жінки постраждали кисті рук, згоріло волосся, а також медики діагностували сильні опіки грудей, живота, стегон. Рятувальники кажуть, що причиною пожежі стала необережність під час куріння, а у крові співачки виявили алкоголь.