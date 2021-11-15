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"Доведеться ампутувати ліву руку": стан зірки "Моєї прекрасної няні" стрімко погіршується

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лікарі продовжують боротися за життя 67-річного актора Новина оновлена 15 листопада 2021, 15:59
Лікарі продовжують боротися за життя 67-річного актора

Стан здоров’я відомого актора значно погіршився.

Відомий російський актор театру та кіно, зірка серіалу "Моя прекрасна няня", Валерій Гаркалін з жовтня 2021 року бореться з коронавірусом, але поки що хвороба сильніша. І навіть незважаючи на покращення здоров’я актора, яке спостерігалося з середини жовтня, на жаль, воно тривало недовго.

Вже до середини листопада у Валерія Борисовича на тлі тяжкого лікування почалося ускладнення: у нього розвинувся тромбоз артерій рук. Про це повідомляє kp.ru.

Хірург, який оглядає Гаркаліна, повідомив, що стан актора стрімко погіршується та діагностував тромбоз верхніх кінцівок. З добрих новин: ускладнення було замічено вчасно, і можливий добрий результат.

Однак, якщо тромбоз розвиватиметься, то найімовірніше Валерію Борисовичу доведеться ампутувати ліву руку. Поки артисту проводять медикаментозне лікування, сподіваючись, що операція не знадобиться.

Нагадаємо, що 67-річний Гаркалін потрапив до лікарні з 75-85% ураженням легень. Щоб стабілізувати стан актора, його підключили до апарату ЕКМО, а потім ввели у штучну кому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська телеведуча Лариса Гузєєва також була госпіталізована з коронавірусом. На початку листопада стало відомо про погіршення її стану: праву легеню було вражено на 60%, а ліву — на 50%. Лікарям вдалося стабілізувати стан Гузєєвої і вона пішла на виправлення.

Теги:
#Актор #Коронавірус #Валерій Гаркалін
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