Укр

"Придется ампутировать левую руку": состояние звезды "Моей прекрасной няни" стремительно ухудшается

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Врачи продолжают бороться за жизнь 67-летнего актёра Новость обновлена 15 ноября 2021, 15:59
Врачи продолжают бороться за жизнь 67-летнего актёра

Состояние здоровья известного актера значительно ухудшилось.

Известный российский актер театра и кино, звезда сериала "Моя прекрасная няня", Валерий Гаркалин с октября 2021 года борется с коронавирусом, но пока болезнь сильнее. И даже несмотря на улучшения здоровья актера, которое наблюдалось с середины октября, увы, оно продлилось недолго. 

Уже к середине ноября у Валерия Борисовича на фоне тяжелого лечения началось осложнение: у него развился тромбоз артерий рук. Об этом сообщает kp.ru

Хирург, осматривающий Гаркалина, сообщил, что состояние актера стремительно ухудшается и диагностировал тромбоз верхних конечностей. Из хороших новостей: осложнение было замечено вовремя, и возможен хороший исход. 

Однако, если тромбоз будет развиваться, то вероятнее всего Валерию Борисовичу придется ампутировать левую руку. Пока артисту проводят медикаментозное лечение, в надежде, что операция не понадобится. 

Напомним, что 67-летний Гаркалин попал в больницу с 75-85% поражением легких. Чтобы стабилизировать состояние актера, его подключили к аппарату ЭКМО, а после ввели в искусственную кому. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская телеведущая Лариса Гузеева также была госпитализирована с коронавирусом. В начале отября стало известно об ухудшении ее состояния: правое легкое было поражено на 60%, а левое — на 50%. Врачам удалось стабилизировать состояние Гузеевой и она пошла на поправку.

Теги:
#Актер #Коронавирус #Валерий Гаркалин
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