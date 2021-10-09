Жалуется на одышку: стало известно о состоянии Гузеевой

62-летняя российская артистка попала в больницу с COVID-19

Известная российская актриса, телеведущая и звезда телешоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева была госпитализирована в одну из клиник Москвы с коронавирусом. Ранее появилась информация, что состояние 62-летней артистки резко ухудшилось. Сейчас стало известно, что все стабилизировать и жалуется женщина только на одышку.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на источник.

Утверждается, что Гузеева находится в терапевтическом отделении и в реанимацию ее не переводили.

На 8 октября у телеведущей было поражено 65% легких. Сейчас правое легкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Температура тела находится в пределах нормы.

Кроме этого, ранее росСМИ писали, что актрису будут лечить кислородом с помощью специального аппарата — "кислородного шлема", похожего на скафандр. Такой аппарат помогает пациентам дышать самостоятельно и избежать интубации.

Напомним, что российский актер театра и кино Валерий Гаркалин находится в реанимации и его перевели на ИВЛ. 67-летний актер со 2 октября находится в больнице с COVID-19.