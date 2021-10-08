Укр

Больной коронавирусом Ларисе Гузеевой стало хуже: врачи отмечают отрицательную динамику

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Состояние Ларисы Гузеевой стремительно ухудшается Новость обновлена 08 октября 2021, 19:26
Состояние Ларисы Гузеевой стремительно ухудшается

С 1 октября у телеведущей значительно увеличилось поражение легких.

В конце сентября известная российская телеведущая Лариса Гузеева была госпитализирована в одну из московских клиник с коронавирусом. Артистка было назначено консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Однако с каждым днем Гузеевой становилось хуже.

На 1 октября у Гузеевой было диагностировано поражение 7% легких, однако с каждым днем этот показатель рос. Поэтому ей были назначен препарат для тяжелобольных.

Но эти лекарства не помогли улучшить состояние телеведущей. На 8 октября у Ларисы Гузеевой поражено 65% легких. Более того, врачи отмечают у нее отрицательную динамику. Сейчас Гузеева проходит дыхательную гимнастику, за ней наблюдают и контролируют все лабораторные показатели.

Доктора отмечают, что если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом.

Отметим, что крайний пост Гузеевой в Инстаграм датируется 29 сентября. В своем посте телеведущая поблагодарила своих подписчиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

Ранее, "Телеграф" писал, что российского актера театра и кино Валерия Гаркалина перевели на аппарат ИВЛ из-за того, что поражения его легких составляет 75-85%. Отметим, что актер со 2 октября находится в больнице с COVID-19

Теги:
#Телеведущая #Лариса Гузеева #Коронавирус #Российская телеведущая
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