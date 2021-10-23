Укр

Есть риск развития тромбозов: состояние Гаркалина значительно ухудшилось

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
Медики обеспокоены ухудшением состояния здоровья российского артиста Новость обновлена 23 октября 2021, 14:01
Медики обеспокоены ухудшением состояния здоровья российского артиста

Врачи продолжают бороться за жизнь 67-летнего актера

Российский актер театра и кино Валерий Гаркалин, который с начала октября находится в больнице с положительным тестом на коронавирус, находится сейчас в реанимации и недавно он был подключен к аппарату ЭКМО. Несколько дней Валерий Гаркалин был в искусственной коме, а уже 14 октября его состояние улучшалось. Это продлилось недолго.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста почти полностью поражены легкие.

Утверждается, что сатурация (показатель насыщения крови кислородом) упала до 40%, при том, что стандартная норма сатурации для взрослого человека должна быть более 92%. Кроме этого, у народного артиста РФ существует риск развития тромбозов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева также попала в больницу с коронавирусом. 9 октября стало известно, что ее правое легкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Состояние Гузеевой улучшилось и она была выписана из больницы. Долечивается телеведущая уже дома.

Теги:
#Коронавирус #Валерий Гаркалин #Covid-19
Красная зона
Украина
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Красная зона
"Красная зона" расширяется: какие области в нее войдут
Дата публикации
Категория
Генерал Игорь Романенко
Перемирие на Донбассе в 2020-м работало лишь потому, что Путин хотел сделать из него Приднестровье-2, - генерал
Дата публикации
Категория
Свои должности потеряют целый ряд видных чиновников
Новые лица в Кабмине: кого из министров уволят уже в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Заморозки на грунте.
В Украину идет похолодание до -5°C: кому не повезет больше всего
Дата публикации
Категория
В Украине поставили рекорд вакцинации
Госпитализаций больше, выздоровевших меньше: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 23 октября