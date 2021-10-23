Есть риск развития тромбозов: состояние Гаркалина значительно ухудшилось
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Врачи продолжают бороться за жизнь 67-летнего актера
Российский актер театра и кино Валерий Гаркалин, который с начала октября находится в больнице с положительным тестом на коронавирус, находится сейчас в реанимации и недавно он был подключен к аппарату ЭКМО. Несколько дней Валерий Гаркалин был в искусственной коме, а уже 14 октября его состояние улучшалось. Это продлилось недолго.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста почти полностью поражены легкие.
Утверждается, что сатурация (показатель насыщения крови кислородом) упала до 40%, при том, что стандартная норма сатурации для взрослого человека должна быть более 92%. Кроме этого, у народного артиста РФ существует риск развития тромбозов.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева также попала в больницу с коронавирусом. 9 октября стало известно, что ее правое легкое поражено на 60%, а левое — на 50%. Состояние Гузеевой улучшилось и она была выписана из больницы. Долечивается телеведущая уже дома.
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