Резкий скачок сатурации без симптомов: в Минздраве озвучили наибольшую коварность "Дельты"

Несколько дней штамм "Дельта" может вообще не проявлять себя в организме

В Украине заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем и бьет прошлогодние рекорды, а ситуацию значительно усложняет тот факт, что у 95% новых больных обнаруживают штамм "Дельта". В Минздраве назвали его наибольшую опасность.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Голосу Америки", опубликованном в понедельник, 11 октября.

По его словам, штамм коронавируса "Дельта" в Украине имеет некоторые особенности. В частности, у пациентов в течение недели может не быть никаких симптомов COVID-19, а затем сатурация (насыщение крови кислородом — ред.) падает с 92% до 70% и людям крайне становится необходимым госпитализация и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом и заключается самая большая опасность "Дельта" — штамма.

Что касается регионов, то, по словам министра, в самом худшем положении сейчас оказались Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. А ближе всего к "красной" зоне карантина оказалась Херсонская область.

Как отметил министр, больше всего этот штамм вируса поражает имуннонезахищенных людей — таких, кто не переболел коронавирусом, или тех, кто не вакцинирован от него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дельта" — штамм коронавируса значительно заразнее и коварнее для организма — как распознать его с первых симптомов.