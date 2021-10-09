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Скаржиться на задишку: стало відомо про стан Гузєєвой

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Стан відомої актриси і телеведучої стабілізувався Новина оновлена 09 жовтня 2021, 13:07
Стан відомої актриси і телеведучої стабілізувався

62-річна російська артистка потрапила в лікарню з COVID-19

Відома російська актриса, телеведуча і зірка телешоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва була госпіталізована в одну з клінік Москви з коронавірусом. Раніше з’явилася інформація, що стан 62-річної артистки різко погіршилось. Зараз стало відомо, що все стабілізувалося і скаржиться жінка тільки на задишку.

Про це пише kp.ru з посиланням на джерело.

Стверджується, що Гузєєва знаходиться в терапевтичному відділенні і в реанімацію її не переводили.

На 8 жовтня у телеведучої було уражено 65% легких. Зараз праву легеню уражено на 60%, а ліву — на 50%. Температура тіла знаходиться в межах норми.

Крім цього, раніше росСМІ писали, що актрису лікуватимуть киснем за допомогою спеціального апарату — "кисневого шолома", схожого на скафандр. Такий апарат допомагає пацієнтам дихати самостійно і уникнути інтубації.

Нагадаємо, що російський актор театру і кіно Валерій Гаркалін знаходиться в реанімації і його перевели на ШВЛ. 67-річний актор з 2 жовтня знаходиться в лікарні з COVID-19.

Теги:
#Лариса Гузєєва #Коронавірус #Covid-19
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