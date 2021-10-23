Є ризик розвитку тромбозів: стан Гаркаліна значно погіршився

Лікарі продовжують боротися за життя 67-річного актора

Російський актор театру і кіно Валерій Гаркалін, який з початку жовтня перебуває в лікарні з позитивним тестом на коронавірус, знаходиться зараз в реанімації і недавно він був підключений до апарату ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації — насичення крові киснем — ред.). Кілька днів Валерій Гаркалін був у штучній комі, а вже 14 жовтня його стан поліпшувався. Це тривало недовго.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у артиста майже повністю уражені легені.

Стверджується, що сатурація (показник насичення крові киснем) впала до 40%, при тому, що стандартна норма сатурації для дорослої людини повинна бути більше 92%. Крім цього, у народного артиста РФ існує ризик розвитку тромбозів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва також потрапила в лікарню з коронавірусом. 9 жовтня стало відомо, що її права легеня уражена на 60%, а ліва — на 50%. Стан Гузеевой покращився і вона була виписана з лікарні. Доліковується телеведуча вже вдома.