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Є ризик розвитку тромбозів: стан Гаркаліна значно погіршився

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Медики стурбовані погіршенням стану здоров’я російського артиста Новина оновлена 23 жовтня 2021, 14:01
Медики стурбовані погіршенням стану здоров’я російського артиста

Лікарі продовжують боротися за життя 67-річного актора

Російський актор театру і кіно Валерій Гаркалін, який з початку жовтня перебуває в лікарні з позитивним тестом на коронавірус, знаходиться зараз в реанімації і недавно він був підключений до апарату ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації — насичення крові киснем — ред.). Кілька днів Валерій Гаркалін був у штучній комі, а вже 14 жовтня його стан поліпшувався. Це тривало недовго.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, у артиста майже повністю уражені легені.

Стверджується, що сатурація (показник насичення крові киснем) впала до 40%, при тому, що стандартна норма сатурації для дорослої людини повинна бути більше 92%. Крім цього, у народного артиста РФ існує ризик розвитку тромбозів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська актриса і телеведуча Лариса Гузєєва також потрапила в лікарню з коронавірусом. 9 жовтня стало відомо, що її права легеня уражена на 60%, а ліва — на 50%. Стан Гузеевой покращився і вона була виписана з лікарні. Доліковується телеведуча вже вдома.

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#Коронавірус #Валерій Гаркалін #Covid-19
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