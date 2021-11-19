Обличчя обгоріло до невпізнання: з’явилися нові подробиці про стан Марини Хлєбнікової

Медики не змогли впізнати відому співачку, яка постраждала в пожежі

Марина Хлєбнікова, у квартирі якої ввечері 18 листопада сталася пожежа, отримала 20-29% опіків. При цьому дуже сильно постраждало обличчя співачки і лікарі не змогли її впізнати. Визначити особу знаменитості змогли лише опитавши родичів.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Також стало відомо, що у Марини Хлєбнікової обгоріли кисті рук, згоріло волосся на голові, у жінки діагностували сильні опіки грудей, живота, стегон. Крім того, на тлі травми у неї постійно знижується кров’яний тиск.

Telegram-канал пише, що співачка приходила до тями. Дізнавшись про те, що сталося, у неї почалася істерика, і медикам довелося знову ввести її в кому.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що причиною пожежі у квартирі Марини Хлєбнікової стала необережність під час куріння. Також стало відомо, що окрім самої співачки в момент пожежі у квартирі разом із нею також знаходився чоловік – рятувальники знайшли їх обох одразу після того, як змогли знайти вогнище загоряння та потрапити до квартири.

Зазначимо, Марина Хлєбнікова – російська співачка, актриса, теле- та радіоведуча. Популярність у 1997 році їй принесла пісня "Чашка кофию", завдяки якій вона стала лауреатом фестивалю "Пісня року", а також отримала свій перший "Золотий грамофон" та премію "Стопудовий хіт".