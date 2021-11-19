Лицо обгорело до неузнаваемости: появились новые подробности о состоянии Марины Хлебниковой

Медики не смогли узнать в пострадавшей в пожаре известную певицу

Марина Хлебникова, в квартире которой вечером 18 ноября произошел пожар, получила 20-29% ожогов. При этом очень сильно пострадало лицо певицы и врачи не смогли ее узнать. Определить личность знаменитости смогли только по опросам родственников.

Об этом сообщает Telegram‑канал Mash.

Также стало известно, что у Марины Хлебниковой обгорели кисти рук, сгорели волосы на голове, у женщины диагностировали сильные ожоги груди, живота, бёдер. Кроме того, на фоне травмы у нее постоянно снижается кровяное давление.

Telegram‑канал пишет, что певица приходила в сознание. Узнав о том, что произошло, у нее началась истерика, и медикам пришлось снова ввести ее в кому.

Напомним, "Телеграф" писал, что причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой стала неосторожность при курении. Также стало известно, что кроме самой певицы в момент пожара в квартире вместе с ней также находился мужчина – спасатели нашли их обоих сразу после того, как смогли найти очаг возгорания и попасть в квартиру.

Отметим, Марина Хлебникова – российская певица, актриса, теле- и радиоведущая. Известность в 1997 году ей принесла песня "Чашка кофию", благодаря которой она стала лауреатом фестиваля "Песня года", а также получила свой первый "Золотой граммофон" и премию "Стопудовый хит".