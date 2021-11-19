Стала известна причина пожара, в котором пострадала Марина Хлебникова

Спасатели сообщили, что вместе с певицей в ее квартире был еще мужчина

Причиной пожара в квартире Марины Хлебниковой стала неосторожность при курении.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москва.

Таким образом спасатели исключили короткое замыкание из возможных причин пожара в квартире знаменитости.

Кроме того, ТАСС сообщает, что в квартире Марины Хлебниковой кроме самой певицы пострадал еще один человек.

Спасатели сообщили, что когда прибыли на место происшествия, сразу же провели тактическую вентиляцию помещения. После этого они выяснили, что пожар произошел в большой двухуровневой квартире. Когда пожарные смогли добраться до места возгорания, то нашли двух пострадавших – мужчину и женщину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в квартире певицы Марины Хлебниковой вечером 18 ноября произошел пожар. Российская артистка получила серьезные ожоги лица и тела. Сейчас она находится в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Напомним, Марина Хлебникова – российская певица, актриса, теле- и радиоведущая. Известность в 1997 году ей принесла песня "Чашка кофию", благодаря которой она стала лауреатом фестиваля "Песня года", а также получила свой первый "Золотой граммофон" и премию "Стопудовый хит".