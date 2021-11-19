Тяжело пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова впала в кому – СМИ

Медики отмечают, что пока сложно делать какие-либо прогнозы касательно выздоровления артистки

Певицу Марину Хлебникову доставили в больницу в тяжелом состоянии после пожара в ее квартире в Москве. В НИИ имени Склифосовского рассказали, что артистка находится в ожоговой реанимации, в медикаментозной коме.

По данным Telegram-канала SHOT, певица впала в кому.

Известно, что вечером 18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар – горели вещи на площади 10 кв. м. Певицу доставили в больницу с сильными ожогами по всему телу и отравлением угарным газом.

Telegram-канал Mash сообщает, что у Марины Хлебниковой ожоги более 50% тела. Канал сообщает, что певица получила ожоги лица и туловища. Сейчас проводится интенсивная терапия – она находится на ИВЛ с вазопрессорной поддержкой.

Также канал пишет, что предварительно стало известно, что в крови певицы медики обнаружили алкоголь. Сейчас якобы рассматривают две версии пожара: тлеющая сигарета и короткое замыкание.

Напомним, украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу в Египте, где у нее должен был состояться сольный концерт. Мероприятие отменили, а позже стало известно, что у нее случилось сильнейшее отравление.