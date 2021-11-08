Укр

Дорофеева призналась, почему попала в больницу в Египте: "Панически боюсь"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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31-летняя артистка рассказала, что отравилась Новость обновлена 08 ноября 2021, 10:04
31-летняя артистка рассказала, что отравилась

Певица на днях напугала своих фанатов

В субботу, 6 ноября, бывшая участница группы "Время и Стекло", украинская певица Надя Дорофеева была неожиданно госпитализирована в один из госпиталей в Египте, где у артистки был запланирован концерт. Об этом стало известно из сообщения на ее странице в Инстаграме.

Ночью 8 ноября Дорофеева вышла на связь. В сториз 31-летняя певица сообщила, что у с ней случилось сильнейшее отравление. Сейчас она уже находится в Украине.

Звезда отмечает, что ей не могли поставить капельницу 5 раз и показала синяки от уколов на руке.

"Это при том, что я панически боюсь уколов", — призналась Дорофеева.

Также исполнительница поблагодарила свою команду за поддержку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 октября украинский певец, муж Нади Дорофеевой, Владимир Дантес выпустил новый клип на песню "Грустные танцы". Добавим, что первый сольный концерт исполнителя состоится в Киеве 2 декабря.

Теги:
#Госпитализация #Надя Дорофеева
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