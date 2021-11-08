Дорофєєва зізналася, чому потрапила до лікарні в Єгипті: "Панічно боюся"

Співачка на днях налякала своїх фанатів

У суботу, 6 листопада, колишню учасницю гурту "Время и Стекло", українську співачку Надю Дорофєєву було несподівано госпіталізовано до одного зі шпиталів у Єгипті, де у артистки був запланований концерт. Про це стало відомо із повідомлення на її сторінці в Інстаграмі.

Вночі 8 листопада Дорофєєва вийшла на зв’язок. У сторіз 31-річна співачка повідомила, що у неї сталося сильне отруєння. Нині вона вже знаходиться в Україні.

Зірка зазначає, що їй не могли поставити крапельницю 5 разів і показала синці від уколів на руці.

"Це при тому, що я панічно боюся уколів", — зізналася Дорофєєва.

Також виконавиця подякувала своїй команді за підтримку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 21 жовтня український співак, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес випустив новий кліп на пісню "Сумні танці". Додамо, що перший сольний концерт виконавця відбудеться у Києві 2 грудня.