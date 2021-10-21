"Ось на такого Дантеса я, мабуть, гляну": мережа активно обговорює новий кліп співака (відео)

Артист в кліпі з’явився в новому образі і в новому стилі.

У четвер, 21 жовтня, відомий український співак, чоловік екссолістки групи "Время и стекло" Надії Дорофєєвої, Володимир Дантес презентував кліп на свою нову пісню "Грустные танцы". Відзначимо, що це шоста композиція з нового сольного проєкту артиста.

Прем’єра відео відбулася на ютуб-каналі виконавця.

У музичному ролику Володимир постав в нетиповому для себе образі — в епатажному вбранні: червоних штанах і чорно-білому піджаку, з яскравим макіяжем і незвичайними вусами.

"Кожен може розцінювати цю роботу так, як хоче. Мені хотілося чогось незвичайного і зухвалого. Хочеться, щоб люди бачили, що мужньо можна виглядати в будь-якому вигляді" — пояснив свій посил в відео Дантес.

Також, на своїй сторінці в Інстаграм артист анонсував свій перший сольний концерт, який відбудеться в грудні в Києві.

У коментарях на його сторінці в соцмережі і під відео на ютубі шанувальники залишилися під враженням. Вони залишають безліч позитивних коментарів, компліментів і відгуків.

Багато відзначили, що в такому образі Володимир схожий на соліста групи Манескін Даміано Давида.

Раніше, "Телеграф" писав, що Володимир Дантес спародіював образ співачки Тіни Кароль з її кліпу "Скандал".