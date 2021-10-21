Укр

“Вот на такого Дантеса я, пожалуй, гляну”: сеть активно обсуждает новый клип певца (видео)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Режиссером клипа стал Леонид Колосовский Новость обновлена 21 октября 2021, 20:00
Режиссером клипа стал Леонид Колосовский

Артист в клипе появился в новом образе и в новом стиле.

В четверг, 21 октября, известный украинский певец, супруг экс-солистки группы "Время и стекло" Надежды Дорофеевой, Владимир Дантес презентовал клип на свою новую песню "Грустные танцы". Отметим, что это шестая композиция из нового сольного проекта артиста.

Премьера видео состоялась на ютуб-канале исполнителя. 

В музыкальном ролике Владимир предстал в нетипичном для себя образе — в эпатажном наряде: красных штанах и черно-белом пиджаке, с ярким макияжем и необычными усами. 

"Каждый может расценивать эту работу так, как хочет. Мне хотелось чего-то необычного и дерзкого. Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде" — объяснил свой посыл в видео Дантес.

Также, на своей странице в Инстаграм артист анонсировал свой первый сольный концерт, который состоится в декабре в Киеве. 

В комментариях на его странице в соцсети и под видео на ютубе поклонники остались под впечатлением. Они оставляют множество позитивных комментариев, комплиментов и отзывов.

Многие отметили, что в таком образе Владимир похож на солиста группы Манескин Дамиано Давида.

Ранее, "Телеграф" писал, что Владимир Дантес спародировал образ певицы Тины Кароль из ее клипа "Скандал".

Теги:
#Клип #Певец #Владимир Дантес
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