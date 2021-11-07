Дорофєєва потрапила до лікарні і навіть скасувала концерт: що відомо про її стан
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Екс-учасниця групи "Время и Стекло" перебуває у шпиталі
Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно поділилася оголеним фото у соцмережі, несподівано потрапила до лікарні.
Про це стало відомо з публікації в сторіз Інстаграму зірки.
Зазначається, що зараз Дорофєєва перебуває у лікарні та проходить обстеження. Також через госпіталізацію було скасовано сольний концерт співачки, який мав відбутися у суботу, 6 листопада.
Нагадаємо, що нещодавно 31-річна артистка шокувала своїх фанатів одкровенням — 4 роки тому вона виявила доброякісне новоутворення в молочній залозі. Дорофєєва перенесла операцію, і в День без бюстгальтера показала шрам, що залишився після операції з видалення фіброаденоми.
Чоловік Дорофєєвой, співак і телеведучий Володимир Дантес, який нещодавно випустив свій новий кліп, жодних коментарів поки не давав.
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