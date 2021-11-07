Рус

Дорофєєва потрапила до лікарні і навіть скасувала концерт: що відомо про її стан

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
31-річній артистці зненацька стало погано Новина оновлена 07 листопада 2021, 10:40
31-річній артистці зненацька стало погано

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" перебуває у шпиталі

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно поділилася оголеним фото у соцмережі, несподівано потрапила до лікарні.

Про це стало відомо з публікації в сторіз Інстаграму зірки.

Зазначається, що зараз Дорофєєва перебуває у лікарні та проходить обстеження. Також через госпіталізацію було скасовано сольний концерт співачки, який мав відбутися у суботу, 6 листопада.

Нагадаємо, що нещодавно 31-річна артистка шокувала своїх фанатів одкровенням — 4 роки тому вона виявила доброякісне новоутворення в молочній залозі. Дорофєєва перенесла операцію, і в День без бюстгальтера показала шрам, що залишився після операції з видалення фіброаденоми.

Чоловік Дорофєєвой, співак і телеведучий Володимир Дантес, який нещодавно випустив свій новий кліп, жодних коментарів поки не давав.

Теги:
#Здоров'я #Лікарня #Госпіталізація #Надя Дорофєєва #Володимир Дантес
Коронавірус в Україні
Україна
Обігнали навіть Індію та США: Україна друга у світі за смертністю від COVID-19
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Обігнали навіть Індію та США: Україна друга у світі за смертністю від COVID-19
Дата публікації
Категорія
BlaBlaCar опублікував карту України без Криму
Чий Крим? Сервіс BlaBlaCar встряг у скандал через рекламне оголошення з картою України
Дата публікації
Категорія
На вихідних традиційно спостерігається спад захворюваності
Госпіталізованих більше, одужалих менше: яка ситуація з COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
5 листопада США підтвердили наявність військ РФ біля кордонів України
Російські війська біля кордону з Україною: у що грають Москва, Київ та Вашингтон
Дата публікації
Категорія
Юрій Захарєєв
Українець побив росіянина та став чемпіоном світу