Дорофеева попала в больницу и даже отменила концерт: что известно о ее состоянии
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Экс-участница группы "Время и Стекло" находится в госпитале
Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно поделилась обнаженным фото в соцсети, неожиданно попала в больницу.
Об этом стало известно с публикации в сториз Инстаграма звезды.
Отмечается, что сейчас Дорофеева находится в больнице и проходит обследование. Также из-за госпитализации был отменен сольный концерт певицы, который должен был состоятся в субботу, 6 ноября.
Напомним, что недавно 31-летняя артистка шокировала своих фанатов признанием — 4 года назад у нее обнаружили доброкачественное образование в молочной железе. Дорофеева перенесла операцию, и в День без бюстгальтера показала шрам, оставшийся после операции по удалению фиброаденомы.
Муж Дорофеевой, певец и телеведущий Владимир Дантес, который недавно выпустил свой новый клип, никаких комментариев пока не давал.
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