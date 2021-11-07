Укр

Дорофеева попала в больницу и даже отменила концерт: что известно о ее состоянии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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31-летней артистке неожиданно стало плохо Новость обновлена 07 ноября 2021, 10:40
31-летней артистке неожиданно стало плохо

Экс-участница группы "Время и Стекло" находится в госпитале

Украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно поделилась обнаженным фото в соцсети, неожиданно попала в больницу.

Об этом стало известно с публикации в сториз Инстаграма звезды.

Отмечается, что сейчас Дорофеева находится в больнице и проходит обследование. Также из-за госпитализации был отменен сольный концерт певицы, который должен был состоятся в субботу, 6 ноября.

Напомним, что недавно 31-летняя артистка шокировала своих фанатов признанием — 4 года назад у нее обнаружили доброкачественное образование в молочной железе. Дорофеева перенесла операцию, и в День без бюстгальтера показала шрам, оставшийся после операции по удалению фиброаденомы.

Муж Дорофеевой, певец и телеведущий Владимир Дантес, который недавно выпустил свой новый клип, никаких комментариев пока не давал.

Теги:
#Здоровье #Больница #Госпитализация #Надя Дорофеева #Владимир Дантес
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