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Марина Хлєбнікова, яка важко постраждала при пожежі, впала в кому – ЗМІ

Автор
Тетяна Веремєєва
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Марина Хлєбнікова отримала серйозні опіки Новина оновлена 19 листопада 2021, 09:46
Марина Хлєбнікова отримала серйозні опіки

Медики зазначають, що поки що складно робити будь-які прогнози щодо одужання артистки

Співачку Марину Хлєбнікову доправили до лікарні у тяжкому стані після пожежі у її квартирі в Москві. У НДІ імені Скліфосовського розповіли, що артистка в опіковій реанімації, медикаментозній комі.

За даними Telegram-каналу SHOT, співачка впала в кому.

Відомо, що увечері 18 листопада у квартирі Марини Хлєбнікової сталася пожежа – горіли речі на площі 10 кв. м. Співачку доправили до лікарні із сильними опіками по всьому тілу та отруєнням чадним газом.

Telegram-канал Mash повідомляє, що у Марини Хлєбнікової опіки понад 50% тіла. Канал повідомляє, що співачка отримала опіки обличчя та тулуба. Наразі проводиться інтенсивна терапія – вона знаходиться на ШВЛ із вазопресорною підтримкою.

Також канал пише, що попередньо стало відомо, що у крові співачки медики виявили алкоголь. Зараз нібито розглядають дві версії пожежі: сигарета, що тліє, і коротке замикання.

Зазначимо, 56-річна Марина Хлєбнікова – відома на пострадянському просторі російська співачка, актриса, теле- та радіоведуча. Однією з найпопулярніших пісень стала Чашка кофію, яка вийшла в 1997 році. Наприкінці того ж року з цією піснею Хлєбнікова стала лауреатом фестивалю "Пісня року", а також здобула першу нагороду "Золотий грамофон" та премію радіостанції Хіт-фм "Стопудовий хіт".

Нагадаємо, українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні в Єгипті, де в неї мав відбутися сольний концерт. Захід скасували, а пізніше стало відомо, що у неї трапилося сильне отруєння.

Теги:
#Пожежа #Москва #Марина Хлєбнікова
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