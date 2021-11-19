Стала відома причина пожежі, в якій постраждала Марина Хлєбнікова

Рятувальники повідомили, що разом зі співачкою у її квартирі був ще чоловік

Причиною пожежі у квартирі Марини Хлєбнікової стала необережність під час куріння.

Про це пише ТАРС із посиланням на власні джерела у департаменті у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки (ГОЧСіПБ) міста Москва.

Таким чином, рятувальники коротке виключили замикання зі списку можливих причин пожежі у квартирі знаменитості.

Крім того, ТАРС повідомляє, що в квартирі Марини Хлєбнікової, крім самої співачки, постраждала ще одна людина.

Рятувальники повідомили, що коли прибули на місце події, одразу провели тактичну вентиляцію приміщення. Після цього вони з’ясували, що пожежа сталася у великій дворівневій квартирі. Коли пожежники змогли дістатися місця спалаху, то знайшли двох постраждалих – чоловіка та жінку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у квартирі співачки Марини Хлєбнікової увечері 18 листопада сталася пожежа. Російська артистка отримала серйозні опіки обличчя та тіла. Нині вона перебуває у реанімації НДІ імені Скліфосовського.

Нагадаємо, Марина Хлєбнікова – російська співачка, актриса, теле- та радіоведуча. Популярність у 1997 році їй принесла пісня "Чашка кофию", завдяки якій вона стала лауреатом фестивалю "Пісня року", а також отримала свій перший "Золотий грамофон" та премію "Стопудовий хіт".