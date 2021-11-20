Умер Валерий Гаркалин

У 67-летнего актера был COVID-19

В субботу, 20 ноября, не стало известного российского актера театра и кино Валерия Гаркалина. Ему было 67 лет.

Об этом ссылаясь на источник сообщает kp.ru. Также информацию о смерти актера подтвердил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, пишет ТАСС.

"Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер", — сказал ректор.

Народного артиста России доставили в реанимацию в московскую клинику в начале октября, он боролся с коронавирусной инфекцией. В больницу он поступил с поражением легких 25–50%, которое увеличилось до 85%. Тогда же Гаркалина подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому. У 67-летнего артиста был риск развития тромбозов и ампутации руки.

За свою актерскую карьеру Валерий Гаркалин снялся в более чем 90 фильмах и сериалах, среди которых "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Детки напрокат", "Моя прекрасная няня", "Люба, дети и завод…", "Кто в доме хозяин?" и других.

Пока нет информации, где и когда пройдет церемония прощания с Валерием Гаркалиным, но ясно, что проводить в последний путь артиста захотят сотни поклонников.

В 2014 году Гаркалин вместе с рядом других российских деятелей науки и культуры подписал письмо "Мы с Вами!" в поддержку Украины по крымскому вопросу, но в 2017 году попал в базу "Миротворец" за гастроли в аннексированном Россией полуострове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в тяжелом состоянии находится российская певица Марина Хлебникова, в квартире которой вечером 18 ноября произошел пожар. Лицо артистки сильно обгорело. Кроме лица у женщины пострадали кисти рук, сгорели волосы, а также медики диагностировали сильные ожоги груди, живота, бедер. Спасатели говорят, что причиной пожара стала неосторожность при курении, а в крови певицы обнаружили алкоголь.