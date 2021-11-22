Названа причина смерти актрисы Нины Руслановой

Известная артистка долгое время болела.

В воскресенье, 21 ноября, оборвалась жизнь известной российской актрисы — Нины Ивановны Руслановой. Артистке было 75 лет.

О кончине актрисы сообщил Союз кинематографистов. В их сообщении говорилось, что актриса умерла в результате продолжительной болезни, но какой именно не уточнялось. Однако позже появилась информация, что причиной смерти Руслановой стал коронавирус, а точнее его последствия.

Еще в начале месяца у Нины Ивановны выявили дыхательную недостаточность, но от госпитализации актриса отказалась. Вскоре состояние артистки ухудшилось, и она попала в реанимацию. На фоне коронавируса обострились проблемы с сердцем, которые и стали фатальными.

Увы, врачам не удалось спасти актрису.

Похоронами народной артистки занималась ее дочь Олеся. А директор Гильдии актеров Валерия Гущина сообщила, что прощание с Ниной Ивановной состоится 24 ноября в Доме кино в 11:00. А погребальный обряд пройдет на Троекуровском кладбище.

Нина Русланова – знаменитая актриса, запомнившаяся зрителям как своими ролями в кино, так и театральными работами, народная артистка России.

Родилась будущая артистка в Харьковской области 5 декабря 1945 года. Отметим, что дату своего рождения Русланова выбрала сама, так как еще в младенчестве она попала в детский дом.

За свою карьеру она успела сыграть около 150 киноролей: "Короткие встречи" с Владимиром Высоцким, "Познавая белый свет", "Среди серых камней", многосерийных лентах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.

Ранее, "Телеграф" писал, что в субботу, 20 ноября, в 67-летнем возрасте скончался известный российский актер театра и кино Валерий Гаркалин.