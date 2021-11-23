Дочка Ніни Русланової звинуватила лікарів у її смерті

Наразі слідчий комітет РФ збирається перевірити дії медперсоналу

Днями пішла з життя відома російська актриса театру та кіно Ніна Русланова, відома багатьом глядачам за ролями у фільмах "Афоня", "Куди він подінеться!", "Не ходіть, дівки, заміж" та серіалах "Дільниця", "Татові дочки", "Моя прекрасна няня". Причиною смерті 75-річної артистки стали ускладнення, спричинені коронавірусом.

Нещодавно її єдина дочка Олеся Рудакова у себе на сторінці у Facebook звинуватила лікарів матері в халатності. Сама Рудакова впевнена, що її маму можна було врятувати, якби вона залишалася в реанімації.

За словами дочки Ніни Русланової, четвертого дня після госпіталізації у актриси впав гемоглобін. Після цього її перевели в реанімацію, де після переливання крові у артистки стався інфаркт. Потім у неї знайшли поліп і, не чекаючи на гістологію, видалили його. Пізніше у Русланової розвинулася лікарняна пневмонія, а за показаннями КТ був бронхіт. На п’ятий день у актриси виявили COVID-19.

Русланову було вирішено направити "на простій швидкої до 4 лікарні на Доватора". Рідні артистки довго вмовляли перевести її в реанімацію, бо тій ставало дедалі гірше. У неділю ввечері, 21 листопада, Ніна Русланова померла.

Як повідомляє РЕН ТВ, Слідчий комітет (СК РФ) має намір перевірити лікарів, які лікували актрису, на наявність ознак статті про невиконання або неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків унаслідок недобросовісного чи недбалого ставлення до них.

Нагадаємо, що у суботу, 20 листопада, на 68 році життя від коронавірусу помер російський актор театру та кіно Валерій Гаркалін. У чоловіка залишилися дочка та онук. У вівторок, 23 листопада, з артистом попрощалися у ГІТІСі його близькі та колеги.