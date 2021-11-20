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Вдовець і щасливий дідусь: що відомо про особисте життя Гаркаліна (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото: російський актор Валерій Гаркалін із онуком Новина оновлена 20 листопада 2021, 11:28
На фото: російський актор Валерій Гаркалін із онуком

Зірка комедії "Ширлі-Мирлі" був вірний лише одній жінці

У суботу вранці, 20 листопада, не стало російського актора театру та кіно, відомого за ролями в таких фільмах, як "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", — 67-річного Валерія Гаркаліна.

Майбутня зірка народилася 11 квітня 1954 року у Москві. 1978 року закінчив Музичне училище імені Гнесіних. Після 6 років роботи в театрі "Люди та ляльки", перейшов до Центрального театру ляльок у С.В. Образцова. У 1988 році Гаркалін закінчив факультет естради та масових заходів у ГІТІСі. Зірковим часом у кінематографі стала участь у зйомки "Ширлі-Мирлі" (1995), в якому актор зіграв одразу трьох братів-близнюків Шніперсона-Кроликова-Алмазова (плюс темношкірого стюарда Патріка Кролікоу).

Із майбутньою дружиною Катериною Валерій Гаркалін познайомився у стінах Гнесінки. Вона була старша за актора на 2 роки. Свій роман закохані довго приховували, оскільки Гаркалін був студентом, а Катерина викладала в Театрі Образцова. Пізніше пара почала жити разом, і одразу після закінчення навчання молодий актор зробив Катерині пропозицію.

Молодий Валерій Гаркалін із дружиною та її мамою
Молодий Валерій Гаркалін із дружиною та її мамою
Весілля Валерія та Катерини Гаркаліних
Весілля Валерія та Катерини Гаркаліних

Подружжя довго не мало дітей, але в 1983 році у них народилася донька, про яку так мріяв Гаркалін. Дівчинку назвали Ніка.

З новонародженою Нікою
З новонародженою Нікою

Сім’я багато подорожувала – об’їздила всю Росію та побувала за кордоном.

Актор з дружиною в Сіднеї, Австралія
Актор з дружиною в Сіднеї, Австралія
Дочка Валерія Гаркаліна теж пов’язала життя з мистецтвом
Дочка Валерія Гаркаліна теж пов’язала життя з мистецтвом

Подорослішавши, Ніка Гаркаліна вирішила піти стопами батька: здобула професію театрального продюсера та мистецтвознавця в ГІТІСі. Нині вона працює театральним продюсером.

Валерій Гаркалін з дочкою Нікою
Валерій Гаркалін з дочкою Нікою

2008 року актор переніс інфаркт. Наступного року у його дружини знайшли невиліковну форму раку. Катерина померла 15 лютого 2009 року. Єдиною втіхою був онук Гаркаліна, який народився у Нікі та її чоловіка, російського актора Павла Акімкіна. Хлопчика звуть Тимофій.

Гаркалін у родинному колі
Гаркалін у родинному колі
Валерій Гаркалін із онуком Тимофієм
Валерій Гаркалін із онуком Тимофієм

У 2013 році Гаркалін видав книгу-мемуари, присвячену дружині — "Катенька".

Нагадаємо, що 67-річний актор помер 20 листопада 2021 року у Москві від коронавірусної інфекції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 95 років пішла з життя російська актриса театру та кіно Ніна Агапова.

Теги:
#Діти #Валерій Гаркалін
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