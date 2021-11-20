Вдовець і щасливий дідусь: що відомо про особисте життя Гаркаліна (фото)

Зірка комедії "Ширлі-Мирлі" був вірний лише одній жінці

У суботу вранці, 20 листопада, не стало російського актора театру та кіно, відомого за ролями в таких фільмах, як "Ширлі-Мирлі", "Конвалія срібляста", "Дітки напрокат", — 67-річного Валерія Гаркаліна.

Майбутня зірка народилася 11 квітня 1954 року у Москві. 1978 року закінчив Музичне училище імені Гнесіних. Після 6 років роботи в театрі "Люди та ляльки", перейшов до Центрального театру ляльок у С.В. Образцова. У 1988 році Гаркалін закінчив факультет естради та масових заходів у ГІТІСі. Зірковим часом у кінематографі стала участь у зйомки "Ширлі-Мирлі" (1995), в якому актор зіграв одразу трьох братів-близнюків Шніперсона-Кроликова-Алмазова (плюс темношкірого стюарда Патріка Кролікоу).

Із майбутньою дружиною Катериною Валерій Гаркалін познайомився у стінах Гнесінки. Вона була старша за актора на 2 роки. Свій роман закохані довго приховували, оскільки Гаркалін був студентом, а Катерина викладала в Театрі Образцова. Пізніше пара почала жити разом, і одразу після закінчення навчання молодий актор зробив Катерині пропозицію.

Молодий Валерій Гаркалін із дружиною та її мамою

Весілля Валерія та Катерини Гаркаліних

Подружжя довго не мало дітей, але в 1983 році у них народилася донька, про яку так мріяв Гаркалін. Дівчинку назвали Ніка.

З новонародженою Нікою

Сім’я багато подорожувала – об’їздила всю Росію та побувала за кордоном.

Актор з дружиною в Сіднеї, Австралія

Дочка Валерія Гаркаліна теж пов’язала життя з мистецтвом

Подорослішавши, Ніка Гаркаліна вирішила піти стопами батька: здобула професію театрального продюсера та мистецтвознавця в ГІТІСі. Нині вона працює театральним продюсером.

Валерій Гаркалін з дочкою Нікою

2008 року актор переніс інфаркт. Наступного року у його дружини знайшли невиліковну форму раку. Катерина померла 15 лютого 2009 року. Єдиною втіхою був онук Гаркаліна, який народився у Нікі та її чоловіка, російського актора Павла Акімкіна. Хлопчика звуть Тимофій.

Гаркалін у родинному колі

Валерій Гаркалін із онуком Тимофієм

У 2013 році Гаркалін видав книгу-мемуари, присвячену дружині — "Катенька".

Нагадаємо, що 67-річний актор помер 20 листопада 2021 року у Москві від коронавірусної інфекції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у віці 95 років пішла з життя російська актриса театру та кіно Ніна Агапова.